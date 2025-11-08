A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) já pagou, em 2025, R$ 4,1 milhões aos deputados estaduais em ajuda de custo por viagens internacionais. O valor é referente a 42 deslocamentos realizados por 25 dos 41 parlamentares. Países da Europa e da Ásia estão entre os principais destinos. No período analisado, a Alego pagou 419 diárias.\nO levantamento foi feito pelo POPULAR com base em informações divulgadas no Portal da Transparência da Casa até outubro. O montante de 2025 deve crescer até o fim do ano, pois há casos de parlamentares que fizeram viagens recentes.\nO deputado estadual que registrou a maior despesa até o momento foi Paulo Cézar Martins (PL), com R$ 356 mil no total. A verba cobre viagens para Itália e Portugal, entre 26 de abril e 7 de maio (R$ 126,3 mil); Suíça, entre 18 e 23 de maio (R$ 95,7 mil); e Japão, entre 8 e 19 de outubro (R$ 134 mil).