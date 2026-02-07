A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) decidiu ampliar neste ano o programa que leva mutirão de serviços às bases eleitorais dos deputados estaduais, com aumento do número de municípios atendidos até o prazo final definido pela legislação eleitoral. Depois de realizar 31 edições do projeto “Deputados Aqui” ao longo de 2025, a previsão inicial era de que 25 cidades seriam atingidas neste ano, no prazo legal definido até junho, antes da disputa eleitoral, marcada para 4 de outubro.\nNo entanto, o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), anunciou que a abrangência dos programas será quadruplicada e chegará a cerca de 100 municípios no período. A estrutura é inspirada nos mutirões realizados nos mandatos do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende (MDB), que morreu em 2021. A estratégia entrega serviços com foco nos ganhos políticos, levando os parlamentares ao contato direto com as bases.