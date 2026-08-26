O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta terça-feira (25) a suspensão dos trabalhos dos deputados estaduais em todas as quintas-feiras até a votação do primeiro turno das eleições estaduais, agendado pela Justiça Eleitoral para o dia 4 de outubro. A mudança provisória da rotina no Poder Legislativo contou com o apoio de 19 parlamentares e voto contrário de Clécio Alves (PSDB), Antônio Gomide (PT) e Bia de Lima (PT).\nA medida já era defendida internamente pela maioria dos parlamentares desde a pré-campanha, quando a Casa aprovou as primeiras flexibilizações das regras previstas pelo regimento interno sobre a presença física dos deputados. A sugestão, porém, ganhou força nos últimos dias, após apenas um deputado, Clécio Alves, comparecer presencialmente ao prédio do Legislativo na última quinta-feira (20), na abertura da sessão ordinária que foi encerrada com o registro de apenas 18 deputados, por meio do sistema híbrido, que permite a participação de forma remota. Eram necessários ao menos 21.