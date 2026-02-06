Os carros utilizados diretamente para deslocamento de deputados estaduais passaram a utilizar dispositivos exclusivos para veículos vinculados a serviços de emergência e policiamento, apesar de expressa proibição definida pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Os parlamentares utilizam giroflex e iluminação intermitente instalados na parte traseira de caminhonetes e SUVs da frota própria da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para usar a prerrogativa de preferência no trânsito, de forma indevida.\nA iluminação vermelha intermitente ou giratória só pode ser usada por veículos de urgência, mas os carros à disposição dos gabinetes apresentam dispositivos dessa cor, em formato linear horizontal, além de luzes brancas piscantes. Com os dispositivos, o deslocamento dos veículos chega a ser realizado em corredores preferenciais e exclusivos do transporte coletivo, além de avançar em semáforos fechados.