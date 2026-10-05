Derrotados na disputa pelo Senado neste domingo (4), candidatos goianos ouvidos pelo POPULAR afirmam encarar o resultado com “tranquilidade”, mas ainda não sabem que rumo darão à carreira política. A base governista lançou quatro nomes para as duas vagas no Senado - Gracinha Caiado (UB), Zacharias Calil (MDB), Vanderlan Cardoso (PSD) e Gustavo Mendanha (PRD) - e elegeu apenas Gracinha. A outra cadeira ficou com Gustavo Gayer (PL), da oposição.\nTerceiro colocado, com 14,94%, Zacharias disse brevemente que estava tranquilo quanto ao resultado do pleito. A assessoria do deputado, que é médico, informou que ele se recolheu mais cedo na noite deste domingo para descansar em virtude de um paciente que ele irá operar nesta segunda-feira (5), em procedimento considerado delicado - razão pela qual não atenderia telefonemas. Contudo, em coletiva pela manhã, após missa na Catedral Metropolitana de Goiânia, Zacharias afirmou que, caso não fosse eleito, pretendia encerrar a carreira política e focar na família.