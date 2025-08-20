A desaprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é de 66% em Goiás. Outros 33% aprovam a gestão do petista e 1% não soube ou não respondeu. Os dados são da Pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (20).\nA popularidade do presidente registrou leve crescimento no estado na comparação com a rodada anterior, divulgada em fevereiro de 2025, quando Lula registrou 70% de desaprovação e 28% de aprovação. Na oportunidade, 2% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.\nEm 2024, os números de Lula em Goiás eram melhores. Em abril do ano passado, o governo federal foi desaprovado por 50% e aprovado por 49% (1% não soube ou não respondeu). Em dezembro, Lula foi desaprovado por 56% no estado e aprovado por 41% (3% não souberam ou não responderam).