A desembargadora Elizabeth Maria da Silva tomou posse, nesta quinta-feira (30), como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Ela, que assume o comando da corte em ano eleitoral, afirmou não ter expectativa de tranquilidade sobre o pleito e também disse que entre as prioridades de sua gestão, nos próximos dois anos, estão o enfrentamento à desinformação e o estímulo à participação feminina na política.\nPrimeira mulher de carreira na magistratura a assumir o tribunal, Elizabeth foi empossada ao lado do desembargador José Paganucci Júnior, novo vice-presidente e corregedor do tribunal. Também foram empossados os desembargadores Gerson Santana Cintra e Lília Mônica de Castro Borges Escher como membros suplentes para o biênio 2026-2028.\nAo comentar o cenário eleitoral, a nova presidente reconhece que o período exige atenção redobrada. “Nunca é suave, é sempre bem. Então, onde o ser humano entra em disputa, sempre tem muita rixa, muita ofensa. Depois que passa, voltam a ser amigos”, disse Elizabeth, em entrevista coletiva. A desembargadora destacou chegar ao cargo com convergências no exercício da magistratura com a Justiça Eleitoral, após 16 anos de atuação na área, incluindo funções em comarcas do interior, na capital e como integrante da própria corte.