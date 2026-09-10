A ampla vantagem competitiva de quem tem mandato e a falta de recursos para a campanha são as principais justificativas para renúncia de candidatos a deputado federal em Goiás. Até esta quarta-feira (9), oito postulantes registraram desistência na Justiça Eleitoral, mas a lista pode crescer, segundo especulações no meio político.\nA eleição para deputado federal é prioridade para os partidos porque o tamanho das bancadas define a distribuição dos fundos eleitoral e partidário e do tempo de propaganda na televisão e no rádio. A saída de candidatos pode dificultar que a sigla atinja o quociente eleitoral, número de votos necessários para conquistar uma cadeira.\nAs perdas incluem partidos grandes como MDB e PSD, do governador Daniel Vilela e do ex-governador Ronaldo Caiado, além de PP, federado com o UB. Em alguns casos, as siglas substituíram candidatos.