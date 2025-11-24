A despesa do estado de Goiás com assistência social saltou de R$ 220 milhões em 2019, primeiro ano da gestão do governador Ronaldo Caiado (UB), para R$ 711 milhões em 2024. Até agosto de 2025, o governo já havia liquidado R$ 581 milhões referentes a esta área e estava com R$ 989 milhões empenhados.\nOs números foram extraídos nesta sexta-feira (21) do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e atualizados pela inflação até agosto de 2025. Os dados de 2019 a 2024 são referentes às despesas pagas e estão nos relatórios de contas anuais. Já as informações de 2025 são de gastos liquidados, registrados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre (é o documento mais atualizado do ano).\nO governo de Goiás afirmou em nota que, desde 2019, “reestruturou a política social ao substituir ações pontuais por programas permanentes, com foco na redução da pobreza e na ampliação da autonomia econômica das famílias”. O estado argumentou que a ampliação dos investimentos, com programas permanentes, produziu efeitos mensuráveis na redução da pobreza em Goiás.