A despesa do estado de Goiás com assistência social chegou a R$ 1,1 bilhão em 2025. O gasto com esta área teve trajetória de crescimento ao longo dos sete anos de mandato do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). O montante do ano passado representa cinco vezes os R$ 222 milhões aplicados em 2019.\nOs dados de gasto com assistência social foram extraídos na sexta-feira (3) dos relatórios de contas anuais dos estados, publicados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os números foram atualizados pela inflação até dezembro de 2025 e correspondem às despesas pagas.\nOs números do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) em Foco, também publicado pela STN, mostram que, com a despesa liquidada de R$ 1,1 bilhão, Goiás registrou o quarto maior valor aplicado em assistência social em 2025 entre os estados, atrás somente de São Paulo (R$ 1,82 bilhão), Pará (R$ 1,81 bilhão) e Distrito Federal (R$ 1,2 bilhão).