O Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informou ao POPULAR que o uso irregular de dispositivos luminosos por veículos utilizados por deputados estaduais está sujeito à multa, por ação dos órgãos de fiscalização de trânsito. O posicionamento foi definido em nota enviada à reportagem sobre a instalação de giroflex e iluminação intermitente em caminhonetes e SUVs da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).\nDe acordo com o órgão, o uso de equipamentos luminosos e sonoros em veículos é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e por normas complementares. Segundo o Detran, apenas a Polícia Legislativa poderia fazer uso de veículos com as alterações, que são referentes apenas à serviços de emergência e salvamento.\n“No âmbito da Assembleia Legislativa, quem possui autorização legal para utilizar esse tipo de equipamento é a Polícia Legislativa, exclusivamente no exercício de suas funções institucionais. O Detran-GO não concede autorização para o uso de dispositivos luminosos ou sonoros a parlamentares ou a veículos de uso particular”, diz.