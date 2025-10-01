-VÍDEO (1.3319178)\nA instituição do “Dia Estadual do Beach Tennis” em Goiás gerou críticas à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nas redes sociais, a partir de postagem do publicitário e ator Antonio Tabet. O fundador do canal Porta dos Fundos publicou vídeo do presidente da Casa, deputado estadual Bruno Peixoto (MDB), anunciando e comemorando a sanção da matéria pelo governador Ronaldo Caiado (UB).\nO influenciador ironizou a notícia e questionou a importância da medida. “Parabéns, Goiás, pelo Dia Estadual do Beach Tennis. Muito necessário. Agora, o contribuinte aguarda ansioso pelo Dia Estadual dos Deputados com Testa de Botox e Implante Capilar Acaju”, escreveu no X, antigo Twitter.\nAnúncio de Bruno Peixoto da banca que fará concurso na Assembleia com salário de mais de R$ 10 mil divide opiniões