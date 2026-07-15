O encerramento do semestre na Câmara Municipal de Goiânia foi marcado por vitórias do Paço, que conseguiu avançar com os principais projetos de seu interesse, e pela instauração de um clima mais ameno entre o Executivo e o Legislativo, avaliam parlamentares da base aliada e de oposição ao governo do prefeito Sandro Mabel (UB).\nApesar de aprovações de projetos considerados prioritários, como o empréstimo de US$ 60 milhões, junto ao BID, para as obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II), o Programa de Autonomia Financeira às Unidades de Saúde (Pafus), a data-base dos servidores municipais, e a LDO de 2027, o projeto que estabelece o programa Morar no Centro só deve ter desfecho no segundo semestre.\nProjetos mais polêmicos, como o que trata da reestruturação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas), ainda continuam sem previsão para chegar à Casa, mas são vistos como sensíveis e de maior vulto para dividir os posicionamentos dos vereadores, sobretudo em clima eleitoral.