Cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR avaliam que a estratégia de transferência de capital político e, mais à frente, de votos do governador Ronaldo Caiado (PSD) para o vice, Daniel Vilela (MDB), conta com cenário favorável por conta da alta aprovação da gestão, mas também terá desafios. De acordo com os analistas, as diferenças de perfil entre os dois podem criar dificuldades para efetivar o discurso.\nPara o professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Guilherme Carvalho, a transição de governo depende do processo de adequação das marcas estabelecidas por Caiado para os posicionamentos característicos de Daniel. “Esse é o ponto mais importante: é possível transferir capital político, mas grande parte do capital do Caiado está alicerçado na própria imagem dele, enquanto o Daniel já foi criticado, inclusive dentro do MDB, por ser uma figura bastante ambivalente, sem uma marca”, avalia.