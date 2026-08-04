O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de um terceiro inquérito contra o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT), para apurar suspeitas de tráfico de influência.\nA decisão atende a pedido feito pela PF (Polícia Federal). Dino também autorizou uma investigação sobre vazamentos ilegais de dados sigilosos, um pleito que havia sido feito à corporação pela própria defesa de Lulinha.\nAs duas investigações anteriores contra Lulinha, que também envolvem suspeitas de tráfico de influência, estão sob responsabilidade do ministro André Mendonça. Os processos tramitam em sigilo na corte.\nAssim como as duas primeiras, a terceira investigação também envolve a suspeita de atuação da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, em favor de uma empresa junto a um órgão público, segundo fontes a par do caso e ouvidas reservadamente pela reportagem.