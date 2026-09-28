O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu uma sessão do plenário para que os colegas votem se referendam ou não sua decisão que liberou publicações sobre Nossa Senhora Aparecida. A definição da data cabe ao presidente da corte, ministro Edson Fachin.\nFlávio Bolsonaro confirma ida a debate da Globo\nWilder eleva o tom em ato ao lado de Flávio em Goiânia\nEvangélicos devem migrar para Flávio, após Caiado estacionar\nA notícia falsa de que Flávio Bolsonaro (PL), se eleito presidente, retiraria da santa o título de padroeira do Brasil causou danos à campanha na reta final da eleição. Na sexta-feira (25), o ministro André Mendonça havia ordenado a remoção das publicações, mas a decisão foi revertida por Dino no domingo (28).