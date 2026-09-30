O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o que chamou de "onda de ataques nos últimos meses contra imagens religiosas".\nMendonça nega censura e vota para manter derrubada de notícia falsa sobre Flávio e Nossa Senhora\nLula confirma à Globo que não vai participar de debate nesta quinta\nDino pede a Fachin sessão do plenário para julgar publicações sobre Nossa Senhora\nA decisão do ministro ocorre no momento em que a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) tenta reduzir os impactos da disseminação de uma notícia falsa que o acusa de querer retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.