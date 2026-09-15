O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (15) o envio de uma decisão ao presidente da corte, Edson Fachin, para que seja juntada ao procedimento que apura condutas do ministro André Mendonça.\nDino afirma que os fatos devem ser esclarecidos, após autorização do plenário do Supremo e com garantia do contraditório e da ampla defesa, porque podem ter impacto no julgamento de uma ação sobre a concessão de serviços funerários e cemiteriais em São Paulo.\nA decisão foi tomada na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 1.196, relatada por Dino, que discute a prestação dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação na capital paulista.\nEntre os fatos citados pelo ministro está um encontro entre Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em 14 de março de 2025, em São Paulo. A reunião ocorreu um dia antes de Mendonça pedir vista e suspender o julgamento de uma medida de Dino que havia limitado os preços cobrados pelas concessionárias de cemitérios.