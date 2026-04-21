Em meio à crise de imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) e das disputas internas entre integrantes da corte, o ministro Flávio Dino propôs nesta, segunda-feira (20), uma nova reforma do Poder Judiciário.\nA iniciativa, exposta pelo ministro em artigo publicado no portal ICL Notícias, abre uma nova frente de embate com o grupo do presidente da corte, Edson Fachin, em torno de uma agenda ética e moral para a magistratura.\n"O Brasil precisa de mais Justiça, não menos, como parecem pretender certos discursos superficiais sobre uma suposta 'autocontenção', vista como uma 'pedra filosofal'", critica Dino no artigo.\nA autocontenção do Judiciário é uma das bandeiras mais defendidas por Fachin na sua gestão.\nDino propõe a criação de tipos penais mais rigorososos para crimes cometidos por juízes e procuradores e cita a necessidade de regular "direitos, deveres, remuneração, impedimentos, ética e disciplina das carreiras jurídicas".