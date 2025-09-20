O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, evitou analisar detalhadamente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, mas apontou que a matéria aprovada pela Câmara dos Deputados já é alvo de questionamento por “inconstitucionalidade formal”. O ministro ainda considerou que outras ações deverão ser apresentadas à Corte sobre o tema durante a tramitação no Congresso Nacional.\nFlávio Dino concedeu entrevista exclusiva ao POPULAR nesta sexta-feira (19) após fazer palestra em conferência magna de encerramento do 46º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista (Conat). O evento privado voltou a ser sediado em Goiânia depois de 18 anos.\nÉ uma matéria que ainda está no Congresso e já há ações judiciais questionando. Então, eu não posso, pela lei orgânica da magistratura nacional, opinar. O que eu posso afirmar é que já há impugnações tramitando sob a ótica da inconstitucionalidade formal”, apontou o ministro. Dino ainda afirmou que a ação judicial em questão, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, “sustenta que o rito previsto no artigo 60 da Constituição para que haja uma alteração via emenda constitucional, não foi observado”.