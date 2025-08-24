A pragmática reorganização da centro-direita, elaborada por governadores e presidentes nacionais de seis partidos, busca estruturar um projeto alternativo ao clã de Jair Bolsonaro (PL) ao mesmo tempo em que evita o total descolamento do eleitorado radical. Especialistas avaliam o jogo duplo e apontam o afastamento do ex-presidente como natural, mas a viabilidade eleitoral do movimento depende da unificação do discurso entre as principais lideranças e da coesão do grupo, que ainda analisa estratégias para a disputa presidencial de 2026.\nO voo solo dos direitistas, sem o apoio direto de Bolsonaro, foi articulado na última semana diante das reações negativas à atuação de Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL/SP), deputado federal licenciado, que fomentam o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF).