A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, intimou o diretor do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade, para a primeira oitiva do colegiado, marcada para às 14h da próxima terça-feira (30). De acordo com o documento assinado pelo presidente da CEI, Welton Lemos (SD), o diretor será ouvido na condição de testemunha. Ao POPULAR, Andrade confirmou que comparecerá à comissão.O depoimento deve ocorrer em meio ao clima de tensão entre o consórcio e os vereadores. Nas últimas três reuniões, integrantes da comissão reiteraram críticas às declarações dadas por Andrade ao POPULAR no dia 7 de setembro. Na ocasião, ele afirmou que a empresa está pronta para responder aos questionamentos, mas considerou o processo da CEI “desnecessário”, destacando haver “diálogo aberto com todos”.Nesta semana, em resposta aos requerimentos da CEI solicitando dados para dar início às investigações sobre o contrato e os serviços de limpeza urbana, o Consórcio Limpa Gyn enviou 20 caixas de documentos físicos - aproximadamente 6 mil páginas -, mesmo com a deliberação do colegiado de que só aceitará material digital. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) encaminhou cerca de 17 mil páginas de documentos em formato digital.A intimação diz que a ausência injustificada do intimado poderá obstruir os trabalhos e sujeitar o convocado “às medidas legais cabíveis, inclusive condução coercitiva, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal”. Caso não possa comparecer, Andrade deverá apresentar justificativa formal e documentada até 24 horas antes da audiência, “sob pena de serem adotadas as providências legais para assegurar o regular andamento dos trabalhos da CEI”.No segundo encontro da CEI, no último dia 9, os vereadores haviam pedido detalhes ao Limpa Gyn sobre a frota de caminhões usados na coleta de lixo, com o valor unitário de cada veículo, além do plano de varrição mecanizada em Goiânia. Também solicitaram cópias integrais do contrato com o município, aditivos, relação de pagamentos, medições e comprovantes de serviços prestados.Lemos afirmou, na reunião da última terça-feira (23), que a CEI “não se furta em receber documentos físicos”, mas reforçou que a resolução aprovada exige o envio digital. Segundo o presidente, ainda não está claro se o material físico enviado pelo Limpa Gyn é o mesmo que foi entregue digitalmente. No mesmo encontro, integrantes da comissão apontaram possível tentativa de obstrução dos trabalhos diante do volume de documentos recebidos e do curto prazo para análise.A CEI também aprovou requerimentos para convocar outras 20 pessoas para depoimentos. Entre elas, além de Andrade, estão o diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana da Prefeitura, Paulo Henrique Francisco Vargas, quatro fiscais do contrato e 15 representantes de cooperativas de reciclagem.Os vereadores também agendaram visita técnica ao aterro sanitário de Goiânia para as 14h de segunda-feira (29). O objetivo, segundo o colegiado, é acompanhar de perto o processo de medição e descarte de resíduos no local. A inspeção estava inicialmente prevista para esta sexta-feira (26), mas foi adiada.Prestação de contasA Comissão Mista da Câmara de Goiânia reagendou para a próxima quinta-feira (2), às 8h, a prestação de contas do prefeito Sandro Mabel (UB) referente ao segundo quadrimestre deste ano. Ao POPULAR, Mabel confirmou sua ida. Inicialmente, a prestação de contas havia sido marcada para esta quinta-feira (25), mas houve solicitação para remarcação da data em virtude de viagem do prefeito, conforme informou o Giro. A última prestação de contas foi em 29 de maio.Esta será a primeira ida oficial de Mabel à Câmara desde que parte dos integrantes de sua base aliada passou a se indispor, ainda no fim do primeiro semestre, com queixas relacionadas à espaços para indicações na Prefeitura, falta de atendimento de secretários, e lentidão no pagamento de emendas impositivas.Foi nesse contexto que o prefeito sofreu duas grandes derrotas na Casa com a instalação da CEI do Limpa Gyn e a aprovação, em primeiro turno da revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. Em busca de reestruturar o grupo de aliados, o POPULAR revelou que Mabel esteve na Câmara, fora da agenda, no dia 20 de agosto, para conversa reservada com o presidente Romário Policarpo (PRD), Henrique Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante). Na ocasião, pediu apoio para reorganizar a base. No dia 8 de setembro, anunciou Wellington Bessa (DC) como novo líder de governo no lugar de Igor Franco (MDB).A nova prestação de contas também ocorre em meio à vigência do decreto de calamidade financeira, prorrogado por mais 180 dias pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em julho. A medida é alvo constante de críticas e questionamentos por vereadores de oposição e de independentes.