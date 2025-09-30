Diretora de Gestão Corporativa da Companhia Celg de Participações (CelgPar), Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior é a segunda integrante da cúpula da empresa a cair em meio às divergências sobre valores de venda de ativos que será realizada na próxima sexta-feira (3). Segundo o governo estadual, ela será substituída por Luiz Leite, que atuou como assessor na Celg Geração e Transmissão (Celg GT).No sábado (27), como mostrou o POPULAR, o presidente Fernando Navarrete pediu exoneração após embate com a cúpula do governo estadual sobre a definição da data do leilão, diante de indícios de subavaliação apontados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).Anita, que é mulher do ex-deputado estadual Samuel Belchior (MDB), votou contra a nova data marcada (3/10) para o leilão na B3, em São Paulo, em reunião da diretoria na quinta-feira (25), já após a saída de Navarrete. A reunião revogou a suspensão que o ex-presidente havia anunciado na segunda-feira (22), com a assinatura de todos os diretores.O governo afirmou apenas que a troca ocorreu para que um especialista em liquidações assuma o cargo.O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, assumirá o comando da companhia na sexta-feira, mesmo dia do leilão que foi remarcado com o mesmo valor mínimo, de R$ 194,6 milhões. Relatório técnico do TCE-GO apontou questionamentos sobre a metodologia de cálculo e avaliou que poderia haver aumento de cerca de R$ 100 milhões pelos quatro ativos que serão leiloados.Adriano defende a metodologia de avaliação da companhia e argumenta que, como não houve nenhum ato do tribunal no sentido de defender a suspensão, não há motivo para a não realização.O leilão estava inicialmente marcado para 30 de setembro, mas no dia 11 o governo foi notificado sobre o relatório técnico do tribunal. O conselheiro Celmar Rech enviou ofício à SGG com pedido de esclarecimentos sobre pontos formulados pela equipe de auditoria do tribunal, que recomendava “revisão criteriosa dos valores atribuídos aos lotes, considerando as premissas mais vantajosas ao Tesouro Estadual, a fim de assegurar uma venda mais favorável ao Estado, sem comprometer a razoabilidade dos valores e a competitividade/atratividade do leilão”.Navarrete e os demais diretores da companhia aprovaram a suspensão publicada na segunda-feira, o que gerou reação de Adriano. Em nota na semana passada, o secretário afirmou que o ex-presidente tomou decisões unilaterais, consideradas “insubordinação”.Na quarta-feira (24), houve rumores de que o governo poderia destituir toda a diretoria pelo fato de os integrantes terem assinado a ata da reunião que aprovou a suspensão do leilão. Além de Anita, o ex-presidente do Detran-GO e tesoureiro do diretório estadual do União Brasil, Marcos Roberto Silva, é diretor técnico e comercial, e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha é vice-presidente.A reunião para revogar a suspensão e marcar nova data do leilão ocorreu na noite de quinta-feira, quando Mendanha e Marcos Roberto aprovaram as novas medidas, diferentemente de Anita.salário x cpfNos bastidores, governistas acusam Navarrete e Anita de tentarem adiar o leilão e a futura liquidação da CelgPar para manter os altos salários na companhia. O presidente recebe cerca de R$ 65 mil. Já fontes ligadas aos ex-diretores relatam que havia “preocupação com o CPF” diante da pressa do governo em agilizar o processo e “atropelar etapas”.A reportagem tentou contato com Anita, por meio do celular dela e de Samuel Belchior, mas ela não atendeu e não deu retorno às mensagens. Gustavo Mendanha, que agora assume novo cargo, também não foi localizado..