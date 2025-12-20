Além dos titulares de cadeiras da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), as edições do Deputados Aqui de 2025 também tiveram presença de lideranças políticas que atualmente estão em diretorias da Casa, mas já ocuparam cargos eletivos e, provavelmente, irão disputar a eleição de 2026.\nO POPULAR mostrou que a Alego, na gestão de Peixoto, chegou a ampliar os cargos de diretores da Casa para abrigar ex-deputados. A Diretoria de Participação Popular, que está diretamente ligada à realização do Deputados Aqui, tem como titular o ex-deputado federal Elias Vaz (PSB). Entre os exemplos também estão Francisco Oliveira (MDB), Thiago Albernaz (MDB) e Álvaro Guimarães (UB), que ocupam as diretorias Geral, Legislativa e Parlamentar, respectivamente.\nOutra liderança que participa do programa é o deputado federal Zacharias Calil (UB), pré-candidato ao Senado, que esteve em pelo menos 10 edições neste ano. Com a baixa possibilidade de entrar na disputa na chapa governista, o parlamentar abriu diálogo com outros grupos. No Deputados Aqui realizado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, em 6 de dezembro, Calil disse, no discurso, que este é seu último mandato de deputado federal e buscará “voos mais altos”.