A estruturação da pré-campanha do vice-governador Daniel Vilela, com vistas à disputa pelo Palácio das Esmeraldas em 2026, apresenta caminho da direção estadual do MDB em sentido oposto às diretrizes e posicionamentos mantidos pela direção nacional da sigla. Enquanto o vice intensifica o espelhamento da direita caiadista, o partido mantém presença decisiva na base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lançou novo programa, no mês passado, baseado em bandeiras da centro-esquerda.\nApesar da tradicional liberdade para posicionamentos divergentes na legenda, a contraposição de ideias pode gerar dificuldades para o discurso de Daniel, principalmente se enfrentar candidatura oposicionista diretamente ligada à base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O principal ponto de conflito é a relação próxima do MDB com o lulo-petismo em ambiente político marcado pela polarização e críticas ao governo federal, abraçado pela postura de Ronaldo Caiado (UB) na pré-candidatura ao Planalto.