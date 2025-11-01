O imediato efeito político em torno de governadores e pré-candidatos da direita à Presidência da República, a partir da politização da megaoperação realizada contra traficantes no Rio de Janeiro, tem capacidade limitada para fortalecer o discurso de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo especialistas ouvidos pelo POPULAR, o tema da segurança pública deve ser central no debate nacional em 2026, mas o potencial para os direitistas pode se esgotar com a falta de resultados concretos.\nAlém disso, os cientistas políticos consideram que a transformação da ação policial mais letal da história do estado carioca em palanque eleitoral apresenta ônus e bônus aos opositores. Ao mesmo tempo em que podem alcançar o público mais radical ligado a Jair Bolsonaro (PL), sem precisar da indicação direta do ex-presidente, os governadores correm o risco de encontrarem desgastes com eleitores de perfil moderado.