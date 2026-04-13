O governador Daniel Vilela (MDB) negou, em entrevista ao POPULAR, negociações com o Partido Novo que envolvesse a indicação de titular para a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), após a saída de Roberto Naves (Republicanos) do cargo. “O Novo nunca nos pediu espaço em governo e nem nós oferecemos. O que há é uma discussão de nível partidário, entre os partidos, pensando lá frente, na convenção. Essa é a discussão, que é normal, legítima e que acontece entre os partidos”, afirmou Daniel.\nNos bastidores, a informação é de que Daniel chegou a cogitar a oferta da Goiás Turismo ao partido, em troca de apoio à sua reeleição. Todavia, como mostrou o Giro, a tendência é que o Novo confirme coligação com o senador Wilder Morais (PL).\nComo mostrou O POPULAR, desde que assumiu o governo, no dia 31 de março, Daniel realizou ao menos 19 trocas no secretariado. Nesse sentido, o emedebista também sinalizou que novas mudanças poderão ser efetivadas no primeiro escalão nos próximos dias, afirmando que não haverá “prejuízos”.