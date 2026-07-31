A pouco mais de dois meses para a eleição, o governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), lidera a disputa pelo Palácio das Esmeraldas, com 37% das intenções de voto. É o que mostra a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30). O emedebista é seguido pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e o senador Wilder Morais (PL), com 11%.\nO levantamento aponta que o ex-deputado estadual Luís César Bueno (PT) tem 3% das intenções de voto e a presidente estadual do PSOL, Cíntia Dias, tem 1%. Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os indecisos são 20% e aqueles que afirmaram que vão votar branco, nulo ou não vão votar, 7%. Os números são da pesquisa estimulada.\nJá no levantamento espontâneo, quando os entrevistados não são informados dos nomes na disputa, Daniel tem 13% das intenções de voto. Marconi e Wilder têm 3% e 2%, empatados na margem de erro de 3 pontos porcentuais. Outros pré-candidatos somaram 1%. Os indecisos neste caso chegam a 80% e 1% disse que registraria voto branco, nulo ou não votaria.