O governador Ronaldo Caiado (UB) diz que o lançamento do nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República abriu espaço à pulverização de pré-candidaturas da oposição ao Palácio do Planalto e barrou o que considera “ditadura partidária” que vinha sendo imposta pela cúpula do centrão, incluindo seu próprio partido.\nDemonstrando entusiasmo com o novo cenário, Caiado chamou de “maravilhosa” e “extremamente positiva” a entrada do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa. “A candidatura de Flávio rompeu essa concentração dos partidos em estrangular os pré-candidatos”, afirmou, usando ainda os termos “garroteamento”, “manobra”, “asfixia” e “candidato de bolso de colete” ao se referir à estratégia adotada até a semana passada pelo centrão de buscar candidatura única, especialmente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).