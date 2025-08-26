O governador Ronaldo Caiado (UB) defendeu nesta segunda-feira (25), durante seminário político em São Paulo, que a estratégia de lançar múltiplas candidaturas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma questão de “sobrevivência” da direita brasileira. O goiano participou de um dos painéis do Seminário Brasil Hoje, realizado pelo Instituto Esfera Brasil, e voltou a apontar que a centralização de forças resultaria em massacre do petista contra um candidato único no primeiro turno.\n“Se um candidato entrar na mira, o governo vai destruir esse candidato. Uma coisa é uma eleição de primeiro turno e nós não temos um candidato que seja universal. Todos nós temos nossa área de influência. Aí alguém diz que está dividindo a direita. Não. Nós estamos sobrevivendo para um processo de segundo turno”, apontou.