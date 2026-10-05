Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nRuas terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,27% dos votos válidos, ou 4.268.884 votos. Paes ficou em segundo, com 42,76%, equivalente a 3.704.372 votos.\nAté as 21h32, 99,95% das urnas haviam sido totalizadas.\nComo nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio de Janeiro será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.\nOs demais candidatos obtiveram:\nGarotinho (Republicanos): 3,17%\nWilliam Siri (PSOL): 2,71%,\nCoronel Busnello (Missão): 0,98%\nAndré Marinho (Novo): 0,52%\nJuliete (UP): 0,39%