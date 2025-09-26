O vice-governador Daniel Vilela (MDB) admite o novo processo de aproximação política e filiação de prefeitos eleitos pelo PL nas últimas eleições municipais de 2024, em projetos de oposição à base do governo estadual. O presidente do MDB confirmou a retomada de adesões em entrevista concedida ao Giro 360, o podcast de política do POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia.\nO emedebista, no entanto, alega que a chegada dos gestores até então ligados ao grupo comandado pelo senador e pré-candidato ao governo Wilder Morais (PL), ocorre de maneira “natural” e sem busca ativa por parte do Palácio das Esmeraldas. Daniel Vilela considera que o avanço de parcerias administrativas com as cidades amplia o desejo dos próprios prefeitos pela mudança de legenda, tendo União Brasil ou MDB como destino.\nDaniel Vilela busca naturalizar o processo e aponta que a troca de partido por parte de lideranças locais para a composição da base política para o próximo ano é “natural”. “É algo muito natural, muito tranquilo e que a gente tem recebido. Faz parte do jogo político. Até o momento em que o PL, espero eu, possa tomar uma decisão de estar conosco. O jogo é esse. Não tem como também ser hipócrita em relação à política”, afirma.