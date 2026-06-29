Ao citar o cenário da eleição presidencial em discurso no encontro da base governista em Itumbiara (Região Sul de Goiás) no sábado (27), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) disse que as candidaturas ao Planalto estão “desmanchando na corrupção” e repetiu a tese de que tem mais potencial de vencer o PT no segundo turno.\nO encontro ocorreu no mesmo horário em que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro participava de lançamento das pré-candidaturas do PL em Goiânia, no Parque de Exposições Agropecuárias. Flávio chegou ao Estado na sexta-feira (26) e incluiu na agenda caminhada até Trindade e café da manhã com evangélicos.\nA candidatura do Caiado não depende de relatório da Polícia Federal, porque não estou envolvido em bandalheira nenhuma. Vocês não acham o Caiado nem no mensalão, nem no petrolão, no Master, no INSS, em nada. As candidaturas estão desmanchando na corrupção. É escândalo todo dia. O Caiado, meu amigo, tem autoridade moral”, afirmou o ex-governador.