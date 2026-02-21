Pega de surpresa com os novos movimentos do senador Wilder Morais (PL) na corrida ao Palácio das Esmeraldas, a base governista reorganiza estratégias, calibra o discurso e planeja projetos para enfrentar o reforço na oposição. É o que indica a entrevista que o vice-governador Daniel Vilela (MDB) concedeu ao POPULAR na noite desta sexta-feira (20), dia de confirmação de Wilder como pré-candidato ao governo e de anúncio da ex-emedebista Ana Paula Rezende (agora do PL), filha de Iris Rezende, de vice.Daniel critica e minimiza a decisão de Ana Paula, atribuindo a interesses em recursos públicos para o Memorial dedicado ao pai; rebate a estratégia de Wilder e apoiadores bolsonaristas de associá-lo à esquerda e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e antecipa que prepara um plano de cinco anos na área de infraestrutura para contemplar o agro, depois do anúncio recente de fim da taxação sobre produtos do setor. Diante do novo cenário, ele afirma que as definições de vice e da segunda vaga ao Senado - a primeira é da primeira-dama Gracinha Caiado (UB) - na chapa governista ficarão para mais perto do período de convenções. Daniel confirmou que não sabia da decisão de Ana Paula e diz que ela não tem respaldo de nenhum outro correligionário.O grupo do governo sofreu dois reveses nos últimos sete dias, um com a confirmação da pré-candidatura do senador Wilder Morais pelo PL, respaldada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora a filiação de Ana Paula Rezende e candidatura a vice de Wilder, o que tem um forte simbolismo por ser filha de Iris Rezende. Como avalia esses fatos novos?Bom, eu não tenho de dar pitaco em partido alheio, mas pelo que soube o próprio presidente nacional (Valdemar Costa Neto) disse lá (no evento do PL nesta sexta-feira) que é preciso buscar a pacificação e a união do partido, ou seja, reconhecendo que há uma divisão praticamente exposta aí da legenda em relação à decisão da eleição estadual. Sobre a Ana Paula, ela toma essa decisão, mas sem levar e sem estar amparada no evento por nenhum outro emedebista. Não há nenhum que compactue com essa decisão. É uma decisão pessoal, na minha visão impensada. Não vejo um fato que pudesse levá-la a tomar uma decisão tão abrupta nesse momento eleitoral. A Ana Paula não tem razões para tomar essa atitude e imputar ao partido ou a quem quer que seja essa decisão. É uma decisão absolutamente pessoal dela. O partido sempre a prestigiou. Ela é vice-presidente estadual do partido. Ela sabe que o nosso estatuto nacional do partido impede governador de ser presidente do partido, portanto daqui a quarenta dias ela se tornaria presidente estadual do MDB. Ou seja, não há ninguém que tenha um prestígio maior no partido do que ela. Ela sabe que ninguém mais do que eu, até mesmo mais do que o governador Caiado, fui insistente para que ela entrasse na vida política. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje ela seria prefeita de Goiânia, e ela se negou. Até o último dia, eu tentei. Fui o último a sair do escritório dela, solicitando que ela fosse candidata a prefeita e sucessora do seu pai. Depois disso, insisti também para que fosse candidata a vice com a decisão de ter o Sandro (Mabel, UB) como nosso candidato a prefeito. E me causa muita estranheza dizer que teve portas fechadas. O que todo mundo sabe, e foi exposto inclusive por ela, que a razão principal para esse descontentamento comigo, com o governador Ronaldo Caiado, é porque nós não tínhamos a condição legal de colocar recursos públicos no Memorial (Iris Rezende). Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não iria cometer ilegalidade de retirar recursos públicos e construir um memorial privado, por mais que eu entenda e ache que o Iris é merecedor dessa e de muitas outras homenagens. Mas é uma questão de lei, de impedimento e também uma questão moral. Além de ilegal, é imoral. Eu não poderia retirar recursos públicos para fazer isso. Então esse foi o fato que gerou todo esse descontentamento e que gerou essa decisão que eu só tenho a lamentar.Ela alegou no discurso no PL que, quando colocou a pré-candidatura dela ao Senado, ninguém a chamou para conversar. O partido não poderia buscar contemplá-la de alguma forma, convencê-la a disputar uma outra vaga, envolvê-la nas definições? Antes dela dar essa declaração (de lançar pré-candidatura ao Senado), eu conversei longamente com ela sobre a possibilidade de ser candidata a deputada federal. E aí de repente ela deu essa declaração dizendo que queria ser candidata a senadora. Na minha opinião, isso aí foi forma de pressionar para que a gente pudesse fazer aquilo que a lei não permitia, que era encontrar formas de transferir recurso público para a construção do memorial. Como é que uma pessoa quer ser pré-candidata ao Senado se não visitou uma cidade, não visita um prefeito, não visita um vereador, não vai em nenhuma cidade, não tem uma agenda, uma movimentação? Não tem como a pessoa querer ser pré-candidata e não ter uma agenda de pré-candidata. Então, eu não levo em consideração essa situação, porque ela não teve um comportamento como pré-candidata.De qualquer forma, é simbólico que o próprio Iris tenha articulado essa aliança do MDB com o governador Caiado e Ana Paula agora vá para o grupo de oposição e...Exatamente isso. Esse momento da candidatura do nosso partido este ano foi construído pelo Iris, quando me chamou no seu escritório e disse que eu deveria ser candidato a vice. Ventilava-se a possibilidade de eu ser candidato ao Senado e ele disse que não, que era importante a construção de um projeto de futuro para o partido. E reconheceu ali muitas virtudes do governador Caiado, dizendo que eram muito diferentes do comportamento político do governador anterior, e que eu deveria pensar nesse sentido. E me falou que, se eu topasse, faria questão de promover o encontro com o governador. Isso foi feito no escritório do Iris, com a presença da Ana Paula. Foi ele quem construiu e quem determinou, pelo entendimento e pela experiência dele, que nós deveríamos estabelecer uma aliança com o governador Caiado, também já pensando no futuro do partido e alcançar a condição de governar Goiás.Depois daquele momento inicial, quando Ana Paula foi à Câmara e reclamou da falta de apoio do partido, o Wilder foi lá no Memorial, fez uma visita a ela, prometeu mobilizar para tentar recursos. Isso não demonstra uma habilidade política que a base do governo não teve?Como que a base do governo não teve, se todos os deputados da base destinaram emenda para o memorial? Todos. Hoje ela tem os recursos completos para a construção, através de emendas destinadas pelos deputados da base. É lógico, ele (Wilder) agiu com oportunismo ali que acabou sendo bem-sucedido. Ela acabou acreditando que aquele gesto dele era espontâneo e sincero. Mas isso aí é problema dele com ela.Mas, além da Ana Paula, há outros nomes magoados aí nesse processo de definição de candidaturas. Tem o deputado Zacharias Calil (UB), que estava lá no evento do PL hoje, tem o senador Vanderlan Cardoso, que quer ser candidato à reeleição e foi escanteado pelo governador no PSD. O governo não teve uma confiança excessiva de que iria atrair todo mundo e agora enfrenta um cenário de dificuldades?De forma nenhuma (houve confiança excessiva). O que estamos fazendo desde o começo - e aí se inclui a construção com o PL - é algo natural e da política. É você dialogar, conversar e buscar construir uma aliança a mais ampla possível. Agora, as definições, em regra, acontecem às vésperas das convenções. Não tem nada que está fora do tempo. As decisões serão tomadas no momento oportuno, depois que a gente tiver consolidado a aliança, daqueles que estarão ao nosso lado.Mas nesses fatos até agora não fica uma ideia de que o sr. e o governador não tiveram habilidade política suficiente ou capacidade para aglutinar essas lideranças?Como que um governo que tem hoje a base tão ampla de partidos como o nosso é incompetente na construção de uma aliança? Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, acho que nós temos aí o principal: o reconhecimento do povo goiano, o governo com a maior avaliação do Brasil, o governador mais bem avaliado do Brasil, isso é que é o mais importante no processo eleitoral. E é com essa tese de sequência de um governo exitoso, bem-sucedido, que nós vamos construir a aliança e que vamos defender a continuidade durante a eleição.Em meio à confirmação de candidatura do PL, já está sendo explorado algo que é um aspecto relevante aos bolsonaristas: a associação do sr. à esquerda. Dizem que o MDB tem história com Lula, que vai se aliar ao presidente, relembram manifestações e fotos do sr. para fazer essa associação. Isso lembra o cenário da disputa em Goiânia em 2024, quando conseguiram explorar isso e saíram à frente no primeiro turno com Fred Rodrigues. Como vai lidar com isso e qual será o peso dessa questão ideológica na disputa ao governo?Eu sou do MDB que tirou o PT do poder quando estavam levando o Brasil para o fundo do poço. Eu votei no impeachment (da ex-presidente Dilma Rousseff). Participei ativamente porque sabia que aquela era a única saída para o Brasil não falir completamente. Tiramos o PT e faço parte da ala do MDB, que hoje é absoluta maioria da nossa convenção nacional, que vai ajudar a tirar o PT do governo brasileiro nesta eleição. Esse é o MDB de que eu faço parte e esse é o meu histórico em relação ao MDB. Inclusive, esse fato de hoje também causa estranheza porque o pré-candidato do PL usa esse argumento, porém a única aliança formal que tivemos do MDB com PT aqui foi exatamente quando o Iris prefeito colocou um vice do PT (ex-prefeito Paulo Garcia) e depois o apoiou na eleição para prefeito. Então não poderia estar aliançado comigo, que fui articulador do impeachment e ajudei a salvar o Brasil do governo Dilma, e agora ele leva para o seu lado para ser candidata a vice a filha daquele que formalmente fez aliança com o PT aqui em Goiânia? É uma série de contradições. O próprio presidente nacional do PL teve uma proximidade histórica com o PT. Então são contradições desses que tentam trazer esse tipo de argumento aqui. Mas a gente vai promover uma campanha mostrando o sucesso do governo, defendendo a nossa agenda, as nossas bandeiras, as políticas bem implementadas, a referência que nós somos hoje em tantas áreas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o povo goiano sabe, inteligente como é, e vai levar em consideração para fazer a escolha de quem vai governar o estado os resultados obtidos e as conquistas que Goiás teve sob a liderança do governador Caiado.Nas postagens o grupo do PL explora inclusive o fato de uma ala do PSB defender o apoio à sua candidatura. O sr. vai fazer como o Caiado e dispensar uma possível aliança com o PSB?Eu não tenho conversado com o PSB. O partido teve suas mudanças recentemente e não tive nenhuma tratativa. O PSB tem o vice-presidente da República, então, na minha visão, é até infrutífero qualquer tipo de busca de uma conversa. O PSB estará numa aliança com o PT aqui em Goiás, uma candidatura majoritária, então não faz sentido nem imaginar qualquer diálogo. E a nova presidente do PSB assumiu o partido dizendo que quer construir o apoio a outro candidato.Em um eventual segundo turno que não tenha o PT, o sr. não vai buscar o apoio do PT?Eu quero ter a oportunidade de trabalhar, mostrar resultados, construir uma aliança, e chegar com condição do povo goiano poder entender que nós precisamos já avançar cada vez mais e ganhar as eleições no primeiro turno.Os bolsonaristas são muito fortes no segmento evangélico e no agro, como mostraram nas últimas eleições. O que fará para atrair votos desses segmentos?Estarei dialogando diretamente com esses segmentos, conversando sobre as conquistas que o nosso governo implementou e sobre o projeto de futuro que nós temos que vai atender e potencializar o agronegócio. Sobre a garantia das conquistas de políticas que também valorizem os mesmos princípios desses segmentos. Tenho certeza absoluta de que irei convencer e ter a maioria absoluta do apoio desses segmentos também.Qual projeto de futuro para potencializar o agronegócio?Nós já temos um grande plano de infraestrutura em execução e eu vou em breve apresentar um novo projeto para os próximos cinco anos, que será algo inédito em Goiás, inclusive do ponto de vista de valores aplicados na infraestrutura rodoviária. Eu quero apresentar em detalhes, regionalmente, para cada produtor, para cada sindicato rural nessas regiões. Isso vai impactar diretamente o setor e potencializar o desenvolvimento.Essa definição da chapa de Wilder com Ana Paula de vice muda alguma coisa nos planos para a escolha do vice na sua chapa? Aliás, quem vai definir o vice é o sr. ou o Caiado?Nós sempre falamos que o nome para a vice vai ser decidido mais à frente. Essa é uma decisão que não está na nossa agenda imediata. A gente entende que isso demandará um tempo ainda maior.Mas o principal critério vai ser alguém fiel ao grupo do governo, que não tenha projeto para 2030, ou alguém que agregue votos?São vários critérios que serão levados em consideração de acordo com a conjuntura e o contexto às vésperas da eleição.Mas o que terá mais peso?É óbvio que ter fidelidade é algo absolutamente necessário para uma escolha de vice. Mas para buscar um resultado eleitoral positivo, é preciso também ter agregação de votos. Isso é um critério de igual importância.E agora que o PL deve ter candidatura própria e o deputado Gustavo Gayer não deve compor a chapa do governo, como será definida a segunda vaga ao Senado?É algo que também fará parte dessa construção de alianças. Há muitas outras definições que precisamos aguardar para tomar essas decisões.