Duas semanas depois de assumir o cargo, a secretária estadual da Economia, Renata Noleto, prestou contas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e apresentou déficit orçamentário de R$ 5,3 bilhões no fechamento de 2025. Os dados levados à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento apontam ampliação de 90% dos investimentos e a auxiliar do governador Daniel Vilela (MDB) defendeu a manutenção de “vigilância perene” e “cuidados” para que o registro de saldos negativos não resulte em novo desequilíbrio fiscal.\nDe acordo com os números da avaliação de metas fiscais, entregue aos deputados nesta quarta-feira, o resultado orçamentário foi consequência de despesas totais empenhadas no valor de R$ 54,95 bilhões, enquanto as receitas totais realizadas ficaram em 49,65 bilhões. O último ano fechado na gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), ainda sob o comando da pasta do ex-secretário Sérvulo Nogueira, também teve déficit primário de R$ 4,45 bilhões e resultado nominal de R$ 4,49 bilhões, quando são incluídos gastos como o pagamento de juros e encargos da dívida.