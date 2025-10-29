A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) publicou nesta terça-feira (28) o edital de um concurso público para suprir 101 vagas, com provas a serem aplicadas em fevereiro de 2026, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Goiânia. A oficialização do certame ocorreu mais de dois anos após o primeiro anúncio sobre a concorrência, realizado pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), ainda em agosto de 2023.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, no site da FGV, com taxa de inscrição de R$ 195 reais para o cargo de Analista Legislativo e de R$ 120 para os cargos de Assistente Legislativo e Policial Legislativo. O processo seletivo terá prova objetiva com 70 questões para Analista Legislativo e 50 questões para Assistente Legislativo, além de prova discursiva e redação, a depender do cargo.