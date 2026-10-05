O governador Eduardo Riedel (PP), 57, foi reeleito neste domingo (4) para comandar o Mato Grosso do Sul pelos próximos quatro anos, projeta o Datafolha.\nCom 79,69% das urnas apuradas, Riedel obteve 67,29% dos votos válidos, e os outros sete candidatos não podem mais alcançá-lo na disputa sul-mato-grossense.\nPara projetar a vitória de um candidato, o Datafolha acompanha os dados da apuração divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, por meio de um sistema próprio, faz a projeção do resultado considerando o agrupamento de eleitores por mesorregião e natureza do município em cada estado. Quando há um número razoável de votos apurados nesses agrupamentos, é possível estimar que um candidato não poderá mais ser ultrapassado e, portanto, projetar sua vitória.\nEm segundo lugar ficou o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), seguido por João Henrique Catan (Novo).