As entidades representativas do setor produtivo em Goiás receberam com críticas as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o objetivo de mitigar os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Apesar de divergirem sobre a postura do governo federal na crise, os líderes classistas alinham avaliação de que as ações são apenas pontuais e não têm alcance para apoiar os produtores mais impactados direta ou indiretamente pela taxação.
Os setores mais afetados em Goiás, depois da isenção a 694 produtos, são as exportações de carnes, açúcar orgânico e do minério vermiculita. Para o gerente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Edson Novaes, o plano anunciado ajuda a mitigar os impactos, mas "ainda não contempla plenamente todos os impactos da cadeia produtiva". Segundo ele, é necessário haver mais esforço diplomático para retirar definitivamente a taxa.