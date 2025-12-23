Confiante em uma aliança com o PL nas eleições em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (UB) diz que tanto a base como o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro só têm a ganhar com a união e que o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) poderia até subir em palanque do vice-governador Daniel Vilela (MDB), pré-candidato ao governo no Estado.\n“Isso é secundário. Ele poderá subir no palanque com o Daniel, não tem dificuldade alguma. Essas coisas não têm problema. Eu não vou misturar. Isso que é articulação política”, diz o governador, que também é pré-candidato à Presidência.\nCaiado descarta a possibilidade de desistir e disputar o Senado em um cenário em que a primeira-dama Gracinha Caiado (UB) é pré-candidata a uma das vagas. “Jamais. Não tem a menor chance. Acho que cumpri minha função como senador da República”, afirma.