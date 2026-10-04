Os eleitores de todo o país poderão acompanhar, em tempo real, a apuração dos votos do 1º turno das Eleições 2026 neste domingo (4). A votação definirá presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A apuração poderá ser acompanhada pelo g1 Goiás, com atualização dos resultados em tempo real, além dos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Ao todo, os 26 estados e o Distrito Federal participam da eleição.\nAcompanhe aqui, em tempo real, a disputa presidencial e as eleições estaduais.\nAcompanhe também pelo site do TRE.\n-WEBSTORIES: Eleições 2026: acompanhe a apuração do 1º turno em Goiás e em todo o Brasil (1.3463989)\nAté as 17h de domingo (4), antes do início da divulgação dos resultados, os candidatos serão apresentados em ordem alfabética. Conforme os dados forem liberados pela Justiça Eleitoral, a lista será reorganizada de acordo com a quantidade de votos recebidos.