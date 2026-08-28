Com o início oficial da campanha eleitoral este mês, motoristas que possuem seguro automotivo devem ficar atentos ao uso de veículos em ações políticas. O alerta é da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), que adverte que a mudança no perfil de uso do automóvel sem aviso prévio pode anular a cobertura da apólice.\nDe acordo com a entidade, o condutor que passar a usar o veículo de passeio para apoiar candidatos em atividades de campanha precisa informar a alteração previamente à seguradora. A CNseg reforça que alterar a finalidade do carro sem o conhecimento da empresa pode comprometer o pagamento de uma eventual indenização em caso de sinistro.\nO presidente da Comissão de Seguro Auto da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Jaime Soares, esclarece que a simples colocação de adesivo não anula a apólice. Segundo ele, o veículo particular que apenas estampa propaganda política, sem alterar sua rotina ou finalidade diária, mantém integralmente a cobertura contratada.