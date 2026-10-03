Eleitor na cabine de votação (Fernando Frazão/Agência Brasil)\nA eleições gerais de 2026 ocorrerão neste domingo (4), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. Mais de 158 milhões de brasileiros, entre eles, mais de 5 milhões de goianos, poderão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O segundo turno, se necessário para os cargos de governador e presidente, está previsto para 25 de outubro.\nAlém de conhecer as propostas dos candidatos, é essencial que o eleitor compreenda como funciona o sistema eleitoral brasileiro, os candidatos, os cargos e números de vagas, além do que pode ou não levar no dia da votação.\nOs mandatos de presidente da República, governador e deputado são de quatro anos. Já os senadores exercem mandato de oito anos. Neste ano, os eleitores devem votar em dois candidatos ao Senado Federal. Isso ocorre porque cada estado e o Distrito Federal (DF) têm direito a três senadores, sendo que dois deles encerram o mandato em fevereiro de 2027, quando os novos eleitos tomam posse.