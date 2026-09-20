Nas Eleições Gerais de 2026, a resposta para uma dúvida comum é não: o eleitor não pode votar em candidatos a governador, senador, deputado federal ou deputado estadual que estejam concorrendo por outro estado.\nNesses casos, o voto fica limitado aos candidatos que disputam a eleição pelo mesmo estado onde o eleitor tem o domicílio eleitoral. A exceção é a eleição para presidente da República, que é nacional e reúne os mesmos candidatos para eleitores de todo o país.\nA regra está ligada à chamada circunscrição eleitoral, que é a área onde determinada eleição acontece. Para presidente, a circunscrição é todo o Brasil. Já para governador, senador e deputados federais e estaduais, a circunscrição é o estado.\nO que faz um senador? Entenda a função e por que Goiás elegerá dois em 2026\nEleições 2026: mesário pode faltar ao trabalho? Veja regras para folgas