A inteligência artificial (IA) poderá ser usada por candidatos e partidos nas Eleições 2026, mas há regras que precisam ser seguidas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou normas para evitar que imagens, vídeos, áudios e textos produzidos ou alterados por essa tecnologia sejam usados para espalhar informações falsas ou prejudicar uma candidatura.\nO tribunal recomenda que os materiais de campanha que tenham sido criados ou modificados de forma significativa por inteligência artificial precisam deixar isso claro para o eleitor.\nA identificação deve aparecer de maneira visível, destacada e fácil de entender. A regra vale para diferentes formatos, como vídeos, fotos, áudios e textos.\nChefe pode pedir voto a funcionário? Veja novas regras e deveres das empresas nestas eleições\nPartidos criam regras para evitar problemas com o cumprimento de cota