TSE alerta que ausências reiteradas sem justificativa ou quitação de multas acarretam cancelamento do título (Divulgação/TSE)\nFaltam 10 dias para as Eleições Gerais 2026. O 1º turno será realizado em 4 de outubro, e o 2º turno, se houver necessidade, em 25 de outubro. E os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia da votação deverão justificar a ausência em cada turno em que não comparecer.\nComo justificar a ausência nos dias de votação?\nA justificativa pode ser apresentada no próprio dia da eleição pelo aplicativo e-Título ou por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). O formulário deve ser preenchido e entregue nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade, nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais.