Audiência de Instruções para as Eleições Gerais de 2026 (Alejandro Zambrana\\Secom - TSE)\nÀs vésperas das eleições gerais de 2026, as campanhas para todos os cargos em disputa precisam seguir regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que regulamentam, de forma inédita, o uso de inteligência artificial (IA) na propaganda política.\nSegundo o tribunal, o combate à desinformação é uma das principais prioridades do pleito, com foco em impedir a circulação de conteúdos falsos, manipulados ou fora de contexto durante a disputa.\nCom esse objetivo, a Justiça Eleitoral atualizou as normas sobre propaganda, estabelecendo diretrizes claras para partidos, candidatos e plataformas de internet quanto à aplicação dessas ferramentas.\nA propaganda eleitoral foi liberada no dia 16 de agosto. Entre as principais determinações, as regras buscam coibir o uso de deepfakes — conteúdos em áudio ou vídeo manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem e a voz de pessoas reais ou fictícias — com o intuito de beneficiar ou prejudicar candidaturas.