Nas eleições de 2026, eleitoras e eleitores contam com diferentes canais para denunciar possíveis crimes e irregularidades eleitorais, como propaganda irregular, compra de votos e uso da máquina pública, além de uma ferramenta específica para comunicar casos de desinformação que possam afetar a integridade do processo eleitoral. Os principais canais são o Pardal e o Siade. Veja o passo a passo para fazer as denúncias.\nO primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Para comunicar possíveis irregularidades relacionadas às campanhas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o aplicativo Pardal. Já o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade) é destinado a conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que possam afetar a integridade das eleições. As duas ferramentas têm finalidades diferentes.