O primeiro turno das eleições gerais, realizado neste domingo (4), foi considerado tranquilo em Goiás, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Ao todo, 53 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante a votação, o equivalente a 0,4% dos equipamentos utilizados, além do registro de 26 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e três prisões em flagrante por ocorrências relacionadas ao processo eleitoral.\nSegundo o desembargador Gerson Cintra, responsável pela segurança das eleições no TRE-GO, as ocorrências registradas foram consideradas de baixa gravidade.\nForam lavrados apenas 26 termos circunstanciados de ocorrência, sem maior gravidade, e lavrados apenas três autos de prisão em flagrante”, afirmou durante coletiva realizada na tarde deste domingo.\nO número de urnas substituídas ficou abaixo da média registrada pelo TRE-GO em eleições anteriores. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Frank Wendell Ribeiro, a taxa histórica de problemas gira em torno de 1,4%. Neste domingo, até o momento da coletiva, o índice era de 0,4%.