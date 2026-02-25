Com mais da metade dos vereadores pretendendo disputar as eleições em outubro, antes mesmo da abertura do ano legislativo, nesta quarta-feira (24), a avaliação na Câmara Municipal de Goiânia é de que a disputa deverá direcionar a atuação da Casa. De olho em cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ou mesmo no Congresso Nacional, os parlamentares preveem a ampliação no debate de temas nacionais e ideológicos, e foco na aprovação de projetos que possam ser utilizados como vitrine para a eleição.\nNo pontapé dos trabalhos de 2026, há a avaliação entre os próprios vereadores de que a Casa chega rachada quanto ao apoio ao governo estadual - embora integrantes do MDB, a maior bancada, acreditem que a maioria caminhará com o projeto do vice-governador Daniel Vilela - e dividida também sobre a relação com o Paço, marcada por impasses e desgastes ao longo do ano passado.