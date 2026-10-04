Se nenhum candidato alcançar essa maioria, os dois mais votados disputam o segundo turno (Diomício Gomes/ O Popular)\nNeste domingo (4), os eleitores goianos vão às urnas para eleger deputados estaduais, federais, dois senadores, governador e presidente. A depender do caso, a disputa pode se encerrar ainda no primeiro turno, ou a votação será retomada em 25 de outubro para governador e presidente.\nPara esses dois cargos, a disputa pode ser decidida no primeiro turno se um candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, ou seja, sem a contagem de brancos e nulos. Se nenhum candidato alcançar essa maioria, os dois mais votados disputam o segundo turno. No caso dos deputados federais e estaduais, a eleição ocorre pelo sistema proporcional, que leva em consideração os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações.